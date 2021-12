Esperança de pódio, Allan do Carmo termina em 17ª posição

O baiano Allan do Carmo ficou em 17º lugar e não subiu no pódio na prova da maratona aquática masculina de 10 km disputada nesta terça-feira, 16. O brasileiro, campeão da modalidade no Sul-Americano de 2014, era esperança de medalha para o país, mas não conseguiu ter o mesmo rendimento dos adversários.

Allan terminou a primeira parcial em 13º lugar. Ele acelerou o ritmo e subiu cinco posições, mas a terceira etapa não foi boa para o baiano, que caiu para a 10ª colocação ao cruzar a marca de 7,5 quilômetros.

Já sem chances de disputar um lugar no pódio, o brasileiro teve uma queda ainda maior de rendimento e terminou a prova com 1h53m16s4, sem participar da disputada chegada.

O ouro ficou com Ferry Weertman, da Holanda. Inicialmente, foi dito que o grego Spiros Gianniotis tinha vencido, já que os dois fizeram o mesmo tempo: 1h52m59s8. A organização então revisou o resultado e constatou que o holandês bateu primeiro na marca da chegada, ficando com o ouro.

Já o bronze ficou com o francês Marc-Antoine Olivier. O australiano Jarrod Poort, que liderou quase toda a prova, terminou em 20º.

