Especialistas dos EUA pedem adiamento das Olimpíadas à OMS

Um grupo de 150 especialistas americanos, a maioria da área de saúde pública, encaminhou uma carta aberta à diretora da Organização Mundial da Saúde (OMS), Margareth Chan, pedindo o adiamento das Olimpíadas do Rio de Janeiro.

"Pedimos que os Jogos do Rio 2016 sejam adiados ou transferidos para outro local - não cancelados - em nome da saúde pública", solicitam os autores.

O motivo da petição é que o evento ajudaria a acelerar a disseminação do vírus zika que, atualmente, causa surtos em 46 países. "Um risco desnecessário será imposto quando 500 mil turistas de todos países forem aos jogos. Eles podem pegar o vírus e retornar para seus países de origem, onde ele poderá se tornar endêmico", relata um outro trecho da carta.

No requerimento, os autores afirmam que adiar os Jogos também é uma maneira de fugir da crise política e econômica que o Brasil enfrenta. A turbulência tornaria o problema do zika "impossível" de ser resolvido em tempo dos Jogos Olímpicos, que começam em 5 de agosto.

A dificuldade de controlar o mosquito Aedes aegypti, apesar dos esforços do governo brasileiro, é citada como um dos empecilhos. Além disso, os especialistas acusam OMS de não postergar as Olimpíadas do Rio de Janeiro por causa de um conflito de interesses.

O Comitê Rio-2016 informou, em matéria publicada no UOL, que "confia na realização dos Jogos Olímpicos e que esta confiança vem da certeza da prestação de informações sobre a doença ao público e aos atletas".

