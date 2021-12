Esgrimista Guilherme Toldo se classifica para Olimpíada de Tóquio

Depois da campeã mundial Nathalie Moellhausen, a esgrima brasileira tem mais um representante assegurado na Olimpíada de Tóquio (Japão). Nesta sexta-feira, 26, Guilherme Toldo se garantiu nos Jogos nas disputas do florete ao conquistar um lugar entre os 64 melhores do torneio masculino do Grand Prix de Doha (Catar). A competição fecha o ranking de classificação para o evento na capital japonesa.

Será a segunda participação olímpica de Toldo, um dos esgrimistas do país na Olimpíada de Londres (Reino Unido), em 2012. O gaúcho, 26º colocado no ranking mundial, assegurou vaga em Tóquio como atleta das Américas mais bem colocado fora Estados Unidos (país classificado pelo ranking de equipes) e Canadá (melhor seleção do continente depois dos EUA), superando a concorrência do venezuelano Victor León, atualmente no 66º lugar.

Toldo, que não competia internacionalmente há 13 meses, venceu quatro jogos e perdeu dois na fase de poules (grupos), classificando-se à segunda etapa, que reuniu os 128 melhores do Grand Prix. O gaúcho derrotou o turco Martino Minuto e avançou à fase de 64. León, por sua vez, foi superado pelo norte-americano Bryce Louie na mesma etapa. Esse tropeço do venezuelano garantiu o brasileiro em Tóquio.

Toldo volta a competir no domingo, 28, às 3h20 (horário de Brasília), contra o britânico Marcus Mepstead (15º do mundo). Caso se classifique entre os 32 melhores, o gaúcho enfrentará o sul-coreano Kim Dongsu ou o francês Wallerand Roger por uma vaga nas oitavas de final.

Disputa feminina

Neste sábado (27), a partir das 3h, começa o torneio feminino em Doha, com duas brasileiras. Uma é Rafaella Gomes, de 17 anos, que disputará o primeiro campeonato internacional adulto da carreira. A outra é Bia Bulcão, que pode assegurar - assim como Toldo - vaga em Tóquio se encerrar a competição como a melhor das Américas no ranking olímpico. A paulista, 83º colocada e que não compete há um ano, briga com a colombiana Saskia Loretta Garcia (40ª) e a venezuelana Anabella Gonzalez (76ª). Bronze nos Jogos Pan-Americanos de Lima (Peru) em 2019, ela já está garantida, pelo menos, no Pré-Olímpico do Panamá, no fim de abril.

