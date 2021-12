Equipes da Polícia Civil fazem varredura em quarto de hotel

Como parte do treinamento antiterrorismo para os Jogos Olímpicos, a Secretaria de Segurança Pública do Estado (SSP) realizou, na tarde desta terça-feira, 16, um simulado de ação policial no Gran Hotel Stella Maris Resort, em Praia do Flamengo.

Estava previsto para o estabelecimento receber, nesta madrugada, a equipe de atletas das Ilhas Fiji, que deverá permanecer em Salvador até o dia 8. Além dos fijianos, ficarão hospedadas, ainda, as delegações de Coreia do Sul e México. Ambas estão previstas para chegar até o final deste mês. Os atletas dos três países irão se dividir entre 15 apartamentos, no mesmo andar.

Conforme o delegado da Coordenadoria de Operações Especiais (COE) da Polícia Civil e membro do grupo de controle do exercício de protocolos de segurança, João Gaudêncio, apesar da simulação ocorrida de manhã na Arena Fonte Nova, as varreduras no hotel são reais. "A varredura não é um simulado. É uma operação dos Jogos Olímpicos, porque a seleção de Fiji está (estava) prevista para chegar de madrugada. Trata-se de operação rotineira dos Jogos Olímpicos", frisou.

Varreduras

As varreduras são o processo de fiscalização dos quartos que serão ocupados pelas delegações de atletas internacionais, a fim de evitar ataques terroristas.

Participam da ação da SSP equipes de segurança especializadas da COE, o esquadrão antebombas do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope), Marinha e a Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN).

Expertise

O delegado explica, ainda, que o esquema de segurança para a Olimpíada já começou e a expectativa é de que não afete negativamente a vida da população.

"Não podemos dizer que não vai afetar, pelo porte do evento. Mas queremos que o impacto seja positivo. Imaginamos, por tudo o que está sendo planejado, por todos os cuidados que estão sendo tomados, que não interfira de forma negativa na vida das pessoas", ponderou.

Conforme Gaudêncio, o que assegura a questão da segurança no estado é o fato de que, por sediar grandes eventos como o carnaval, as equipes de seguranças envolvidas nas ações já posuem estratégias.

"A Bahia tem expertise em grandes eventos. Isso não quer dizer que a gente ache que eles sejam iguais. Cada um tem suas características, cada um tem suas peculiaridades. O ponto de vista de grande demanda de policiamento é que é parecido. Assim, os Jogos Olímpicos não serão diferentes do carnaval na demanda, mas sim diferentes na dinâmica", descreveu o delegado.

