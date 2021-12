Entorno da Arena Fonte Nova será bloqueado

As partidas de futebol que serão realizadas na Arena Fonte Nova a partir desta quinta-feira, 4, vão alterar o trânsito no entorno do estádio. De acordo com a Transalvador, 35 bloqueios nas vias de acesso serão feitos três horas antes do primeiro jogo e liberadas até duas horas depois da última partida.

No caso desta quinta, as barreiras serão colocadas às 14h, antes de Alemanha x México e ficam até meia-noite, após o fim de Fiji x Coreia do Sul.

Algumas rotas que levam ao estádio estarão completamente interditadas. É o caso do Dique do Tororó e da Ladeira da Fonte das Pedras. Na Ladeira dos Galés, a interdição será na parte baixa, e o tráfego será desviado para a Rua Djalma Dutra e Ladeira de Nazaré. Na Rua Portão da Piedade, o tráfego será desviado para a Avenida Sete.

As mudanças atingem ainda a Avenida Joana Angélica, Campo da Pólvora, Ladeira de Santana, Rua Professora Anfrísia Santiago e a Ladeira da Telebahia [confira no infográfico abaixo].

Carros de passeio, táxis e ônibus convencionais estão submetidos às mudanças, e terão que respeitar os bloqueios. Só poderão passar são os ônibus expressos, que saem de diferentes pontos da cidade, e são exclusivos para portadores de ingresso dos jogos.

Segurança e conforto

De acordo com o superintendente da Transalvador, Fabrizzio Muller, o modelo proposto para a Olimpíada é semelhante ao adotado pela Copa do Mundo, em 2014. Ele aponta os serviços como a forma mais eficiente de chegar à arena.

"O metrô e o ônibus expresso, que sai do aeroporto e dos shoppings, são as formas mais tranquilas e confortáveis de se chegar à arena. Tivemos a experiência exitosa na Copa e no carnaval de Salvador. Então, resolvemos utilizá-la novamente na Olimpíada. Não tem muita novidade em relação a esses outros eventos", disse.

As passagens para os ônibus expressos podem ser compradas no aeroporto e nos shoppings Salvador Norte, Salvador, da Bahia e Barra, no valor de R$ 30 para os dois primeiros e R$ 25 para os demais.

Excetuando o aeroporto, todos oferecem estacionamento. Quem preferir ir de metrô pode estacionar no Shopping Bela Vista por R$ 7 e pagar passagem de ida e volta por R$ 6,60.

