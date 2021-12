Emanuel e Alison se aproximam de classificação em Londres

O campeão olímpico Emanuel e seu parceiro Alison tiveram menos trabalho do que na estreia para vencer o segundo jogo em Londres. Hoje eles ganharam sem sustos da dupla suíça, que conta com um brasileiro naturalizado Jefferson Bellaguarda, por 2 sets a 0, com parciais de 21/17 e 21/12.



Com esse resultado, a parceria do Brasil assumiu a liderança do Grupo A, com quatro pontos. Em caso de vitória dos italianos Luppo e Nicolai sobre os austríacos Doppler e Horst, Emanuel e Alison se classificam antecipadamente para as oitavas de final da competição. Na pior das hipóteses, os brasileiros já estão garantidos na repescagem, que também distribui vaga para as oitavas.



No jogo de hoje, apesar do frio e do tempo nublado, o público lotou o Horse Guards Parade. Muitos brasileiros estavam presentes nas arquibancadas e apoiavam Emanuel e Alison, que jogaram com camisas de mangas compridas para se protegerem do frio.



Os brasileiros voltam à arena na quinta para disputar o jogo final da fase de grupos contra Luppo e Nicolai.

