Emanuel e Alison avançam às oitavas na liderança

O campeão olímpico Emanuel e seu parceiro, Alison, encerraram a primeira fase do torneio olímpico nesta quinta-feira, 2, com três vitórias em três jogo. Com isso, confirmam que estão entre os maiores favoritos ao ouro em Londres.

Todas as quatro duplas brasileiras estão invictas em Londres e classificadas para a segunda fase do torneio olímpico. Juntas, acumulam 11 vitórias.

Nesta quinta, no Horse Guards Parade, Emanuel e Alison bateram os italianos Paolo Nicolai e Daniele Lupo por 2 sets a 0, parciais de 26/24 e 21/18.

No primeiro set, a experiência de Emanuel, ouro em Atenas-2004, foi fundamental para chegar à vitória.

Os italianos escolheram o veterano, de 39 anos, como alvo preferencial do saque. Com isso, conseguiram abrir ligeira vantagem.

Mas, no fim da parcial, os brasileiros reagiram e viraram o jogo para 20 a 18. Chegaram a ter quatro set points antes de cederem a vantagem para os europeus, que marcaram 23 a 22 após um ataque para fora de Emanuel.

Foi neste momento que Alison cresceu. Com dois bloqueios decisivos, o novato da dupla levou o Brasil à vitória na parcial.

No segundo set, o panorama mudou. Os brasileiros mantiveram a consistência desde o início e conseguiram confortável vantagem no placar. Sem sustos, fecharam após erro de saque dos italianos.

