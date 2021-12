O presidente em exercício, Michel Temer, gravou um vídeo com uma mensagem para "tranquilizar" turistas e atletas em relação à segurança e o risco de doenças tropicais durante os Jogos Olímpicos, que começam no próximo dia 5. Segundo Temer, os entes federativos têm feitos reuniões constantes para garantir dizer que "a segurança de todos aqueles que vierem para o nosso país e para o município do Rio de Janeiro". "Não temos a menor preocupação tendo em vista o tema segurança e saúde", afirmou.

Carla Araújo | Estadão Conteúdo Em vídeo, Temer diz que não há preocupação com saúde e segurança na Olimpíada

O presidente em exercício disse ainda que "não há e não deve haver preocupação com nenhuma espécie de doença tropical". "Seja a zika, ou o que seja, porque esse combate já foi feito aqui no Brasil e estamos num período de inverno e qualquer mosquito transmissor opera com menor intensidade", disse.

Temer afirmou ainda que os Jogos Olímpicos "constituem um momento de união internacional, de pacificação nacional, de harmonia nacional" e que é uma "honra" ao Brasil e ao Rio sediar os Jogos. "Muitos turistas estrangeiros virão, os atletas já estão chegando e quero tranquilizar a todos", disse.

"Queremos é nos confraternizarmos com todos os povos do mundo nessa reunião histórica. Venha, portanto. Seja bem-vindo e venha tranquilo", reforçou o presidente em exercício.

