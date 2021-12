Eliminada, judoca brasileira xinga torcedores no Twitter

Depois da eliminação no torneio de judô, Rafaela Silva trocou ofensas com alguns de seus seguidores no Twitter, que a criticaram pela derrota na Olimpíada de Londres. A brasileira foi desclassificada pelos juízes após aplicar um golpe irregular na húngara Hedvig Karakas, na manhã de hoje, e deixou a competição na segunda luta. Irritada, Rafaela devolveu as críticas recebidas no microblog com muitos palavrões. "To bem de boa aqui curtindo Londres sei q tenho potencial nao vou discutir com uma merda como vc babaca fdp vai caçar oq fazer." "qndo vc tiver pagando minhas contas vc pode falar da minha vida e da minha família fdp."



Bruno Luis, treinador da atleta, confirmou à Folha que a página do Twitter era mesmo de Rafaela Silva.

Minutos depois, a judoca bloqueou o acesso à sua conta para os não seguidores.



Segundo o chefe da equipe do judô, Ney Wilson, Rafaela está em seu apartamento na Vila Olímpica, juntamente com as outras atletas.



Procurado pela Folha, ele disse não saber nada sobre a atleta ter restringido o acesso à sua conta no microblog.



"Ela está muito abalada, ela sabe que foi eliminada por um erro que foi culpa dela, mas a gente já está trabalhando nisso", falou.

