Dupla t.A.T.u se apresentará na abertura dos Jogos de Sochi

A dupla russa de eletro-pop t.A.T.u, formada por duas cantoras conhecidas por suas atitudes lésbicas em vídeos e atuações, participará nesta sexta-feira da abertura dos Jogos Olímpicos de Sochi, anunciou a organização.



As cantoras se apresentarão antes da cerimônia, como afirmou o diretor da inauguração, Konstantin Ernst, sobre uma festa que começará às 16h14 GMT (14h14 de Brasília) no estádio Fisht, às margens do Mar Negro.



A dupla musical, formada por Lena Katina e Ioulia Volkova, alcançou grande popularidade no início dos anos 2000 com vários trabalhos em russo e em inglês vendidos em todo o mundo.



Sua notoriedade aumentou por mostrar em vídeos e atuações relações lésbicas entre ambas, embora as duas tenham declarado posteriormente que eram heterossexuais.



O grupo representou a Rússia no concurso Eurovision em 2003, com a música "Ne ver, Ne Boissa, Ne Prossi".



A participação da dupla na cerimônia de abertura dos Jogos pode ser interpretada como um gesto da Rússia para suavizar o ambiente após a aprovação em junho da lei que proíbe a propaganda da homossexualidade diante de menores, o que desencadeou uma polêmica mundial.



Ernst não se pronunciou sobre este aspecto e limitou-se a comentar que o t.A.T.u foi escolhido porque era um dos poucos grupos russos populares no exterior e que a música que interpretará, "Na Ne Dogoniat", é eficaz para a motivação dos atletas.



O diretor da cerimônia forneceu poucos detalhes sobre o show, indicando apenas que será "um cartão de visitas e uma viagem às profundezas da história" de seu país.

