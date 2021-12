Dupla brasileira é derrotada nas quartas de final do tênis

Apesar do favoritismo e apoio intenso da torcida, a dupla brasileira de tênis Marcelo Melo e Bruno Soares perdeu nesta terça-feira, 9, para os romenos Florin Mergea e Horia Tec u nas quartas de final do torneio olímpico.

Com isso, o Brasil adia mais uma vez a conquista inédita de uma medalha olímpica nas duplas, pois a outra dupla brasileira formada por Thomaz Bellucci e André Sá foi eliminada na segunda fase do torneio

Os brasileiros não começaram bem a partida e perderam o primeiro set por 6 a 4. Com apoio dos torcedores, Melo e Soares reagiram e conseguiram empatar o jogo, vencendo o segundo set por 7 a 5. O set foi equilibrado e a dupla romena errava pouco.

Pressionados, Mergea e Tec u erraram na disputa do último game do segundo set e os brasileiros conseguiram quebrar o saque e fechar o set. No terceiro set, no entanto, a dupla da Romênia se impôs e quebrou o saque dos brasileiros em três games consecutivos.

Melo e Soares perderam o terceiro set por 6 a 2. Na semifinal, os romenos enfrentarão a dupla americana Steve Johnson e Jack Sock, que venceram nas quartas os espanhóis Roberto Bautista Agut e David Ferrer, por 2 a 0.

