Dupla brasileira chega em 7º na vela e fica fora do pódio

As velejadoras Fernanda Oliveira e Ana Barbachan perderam nesta sexta-feira, 10, a chance de conquistar a medalha de bronze na classe 470 dos Jogos Olímpicos de Londres. Elas ficaram na sexta colocação geral depois da "medal race" -regata que reúne as dez melhores duplas e tem pontuação dobrada.

Elas haviam se classificado em quinto lugar para a "medal race" e mantinham esperanças de levar o bronze. Na regata decisiva, entretanto, a dupla brasileira ficou em sétimo lugar, resultado que deixou-as na sexta colocação no geral.

As brasileiras chegaram à prova com 61 pontos perdidos, nove a mais do que as holandesas Lisa Westerhof e Lobke Berkhout, que estavam no terceiro lugar e confirmaram o bronze nesta sexta-feira, 10.

O ouro foi para a dupla Jo Aleh e Olivia Powrie, da Nova Zelândia, e a prata para Hannah Mills e Saskia Clark, da Grã-Bretanha. Nos Jogos de Pequim, em 2008, Fernanda Oliveira conquistou o bronze em dupla com Isabel Swan. Foi a única medalha da história da vela feminina do país. Menos de um mês após ganhar o bronze, Fernanda e Isabel romperam a parceria.

