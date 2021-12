Djokovic vai encarar Del Potro na estreia nos Jogos do Rio

A busca pelo ouro olímpico exigirá do tenista número 1 do mundo superação desde a primeira rodada. Na estreia nos Jogos Olímpicos, Novak Djokovic reedita com Juan Martin Del Potro o confronto que valeu a medalha de bronze para o argentino em Londres-2012. Na véspera do sorteio realizado no Centro Olímpico de Tênis nesta quinta-feira, 4, o sérvio afirmou que a vitória no Rio seria a maior conquista de sua carreira.

Atual campeão olímpico, o britânico Andy Murray encara o sérvio Viktor Troicki em seu primeiro jogo. O espanhol Rafael Nadal, que ainda se recupera de uma lesão no punho esquerdo e confirmou sua presença na Olimpíada apenas na última terça-feira, estreia contra o argentino Federico Delbonis. Outro jogo que promete bom tênis é entre o croata Marin Cilic e o búlgaro Grigor Dmitrov.

Na chave de simples, os brasileiros se deram bem no sorteio. Thomaz Bellucci, número 1 do País, enfrenta o alemão Dustin Brown na primeira rodada, enquanto Rogério Dutra Silva será o adversário do italiano Thomas Fabbiano.

Mas não se pode dizer o mesmo para Bellucci nas duplas. Ao lado de André Sá, o canhoto de Tietê (SP) terá pela frente os irmãos Andy e Jamie Murray. Cotados para a medalha olímpica, Marcelo Melo e Bruno Soares enfrentam os gêmeos tailandeses Sanchai e Sonchat Ratiwatana - convidados pela Federação Internacional de Tênis (ITF).

No feminino, a norte-americana Serena Williams - atual campeã olímpica e número 1 do mundo - estreia contra a australiana Daria Gavrilova (46ª colocada do ranking da WTA). Além disso, dois confrontos entre espanholas e sérvias marcam a primeira rodada. Ana Ivanovic está no caminho de Carla Suárez Navarro, enquanto Jelena Jankovic é a rival de Garbiñe Muguruza. Já a brasileira Teliana Pereira medirá forças com a francesa Carolina Garcia (32ª).

A missão será ainda mais dura para as brasileiras no torneio de duplas femininas. As rivais de Teliana Pereira e Paula Gonçalves são as espanholas Muguruza e Suárez Navarro. A disputa olímpica do tênis começa no próximo sábado, mas as datas e horários dos confrontos ainda serão divulgados pela ITF. A chave de duplas mistas só será conhecida em 9 de agosto.

