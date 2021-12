Dinheiro público domina patrocínio

Com as maiores delegações da história para a Rio-2016 - cerca de 400 atletas e 250 paratletas - o Brasil ainda conta, majoritariamente, com recursos públicos para investir no esporte olímpico. Segundo levantamento de A TARDE, neste ciclo olímpico, estatais e Ministério do Esporte são os principais financiadores de confederações e torneios.



Somando os valores apurados relativos ao atual ciclo olímpico (de 2012 a 2016) e já considerando os valores destinados a este ano, foram investidos no esporte olímpico, aproximadamente, R$ 2,5 bilhões com o dinheiro de empresas públicas e da pasta.



As estatais que mais investem são a Caixa Econômica Federal (CEF), Banco do Brasil (BB), Correios, e Petrobras. Só a CEF, nos últimos quatro anos, devem destinar R$ 269 milhões, entre valores repassados a atletas, confederações e aos Comitês Olímpico e Paralímpico do Brasil.



O Banco do Brasil aporta R$ 70 milhões direto à Confederação Brasileira de Vôlei por ano, outros R$ 4,4 milhões para o handebol, além de apoiar atletas e outros projetos esportivos. Segundo o BB, os valores chegam a R$ 100 milhões por ano desde 2014. A Petrobras vem em seguida, com R$ 79,2 milhões investidos em confederações e outros R$ 3 milhões diretamente repassados aos atletas do Time Petrobras.



Mesmo anunciando cortes nos patrocínios, os Correios seguem como um dos maiores investidores no esporte. Os valores corrigidos chegam a R$ 68,48 milhões, com R$ 11 milhões diretos na preparação de atletas olímpicos.



A esses investimentos são somados os mais de R$ 600 milhões do Ministério do Esporte no Bolsa Atleta nos últimos 10 anos. Segundo dados do próprio ministério, o projeto beneficia 17 mil atletas e paratletas brasileiros com valores mensais que variam entre R$ 370 e R$ 15 mil.



Além disso, as Forças Armadas - que têm 670 militares no Programa Atletas de Alto Rendimento (PAAR) - diz ter investido R$ 72 milhões nos últimos quatro nos em salários e estrutura de suporte aos atletas, que custam R$ 15 milhões por ano, e organização de torneios e aquisição de material esportivo.



Mais investimento



Além dos patrocínios diretos, existem outras formas de investimento no esporte através do dinheiro público, que não entraram na conta. São elas a Lei de Incentivo Fiscal, que usa a renúncia fiscal para estimular investimento de empresas; e a Lei Piva, que destina valores da loteria ao esporte.



No ciclo olímpico passado, para a Olimpíada de Londres-2012, os valores aportados através dessas duas leis foi de R$ 1,19 bilhão. A expectativa é que esse valor seja ainda maior para a Rio-2016: só o Comitê Olímpico do Brasil (COB) deve consumir R$ 700 milhões de 2012 a 2016. O COB informou que seu orçamento total é oriundo principalmente das duas leis.



Tem gente de fora



Mesmo com estatais como maiores fontes de patrocínio ao esporte, ainda tem confederações que sequer tem um investidor. É o caso da Confederação Brasileira de Badminton (CBBd), que sobrevive apenas de recursos repassados pelas leis de incentivo e a Lei Piva. De acordo com o superintendente técnico Roberto Santini, a confederação tem parceiros que fornecem material esportivo à entidade, mas não há investidores.



"Não temos patrocinadores. Mas todos os 16 atletas da seleção brasileira têm Bolsa Atleta, e dez são sargentos da força aérea. Dos quatro atletas que podem classificar para a Olimpíada, apenas um deles tem patrocinador direto, que é o Igor Coelho. Mas ele e Daniel, Lohaynne, Luana e Fabiana são atletas do Clube Paulistano, único clube que tem badminton, e recebem salário", finalizou.



