Diego Hypolito é proibido de participar de quadro no Faustão

O ginasta Diego Hypolito foi proibido de participar do programa "Domingão do Faustão", na TV Globo, minutos antes de entrar no palco neste domingo, 17. De acordo com o apresentador, o atleta recebeu uma ligação de alguém ligado à Comissão Olímpica informando que ele seria cortado das Olimpíadas se participasse do quadro "Ding Dong".

Segundo a produtora Natália Daumas, Diego ficou nervoso após o telefonema. "Ele já estava pronto para entrar quando recebeu esse telefonema e ficou super nervoso e disse que não poderia entrar de jeito nenhum", contou Natália, acrescentando que Diego não revelou quem teria ligado para ele.

De acordo com a produtora, o atleta passou mal e precisou ser atendido pela equipe médica da Globo. Faustão não ficou satisfeito com a situação e chamou a decisão de "imbecil". Ele ainda especulou que a proibição teria relação com a polêmica envolvendo o técnico de Diego, Fernando Lopes, que foi afastado após denúncia de assédio sexual.

Após os comentários de Faustão, o presidente do Comitê Olímpico Brasileiro (COB), Carlos Arthur Nuzman, divulgou nota informando que a ausência de Diego no programa foi uma decisão do atual treinador do atleta, Marcos Goto, "com a intenção de evitar tirá-lo do foco às vésperas dos Jogos Olímpicos". Também foi afirmado que o ginasta não pediu autorização para participar do programa.

Em seu perfil no Instagram, Diego minizou a situação e disse que seu foco era seu treinamento. O atleta não citou uma possível ameaça para não participar do programa. No entanto, horas após o posicionamento nas redes sociais, o ginasta apagou a publicação.

Com a ausência do irmão, Daniela Hypolito entrou sozinha no palco. Diego acabou sendo substituído pelo comentarista esportivo Caio Ribeiro. Eles disputaram o "Ding Dong" contra a dupla Neymar e Rafael Zulu, que acabaram vencendo.

Diego Hypolito usa rede social para falar sobre a polêmica que envolve seu nome, COB, Faustão e Rede Globo pic.twitter.com/bzieGqw1kd — Tá Gravado Brasil! (@TaGravadoBrasil) 18 de julho de 2016

