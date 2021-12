Diego Hypólito e Nory são prata e bronze na ginástica

O Brasil se saiu bem na final da ginástica artística masculina e ganhou duas medalhas na final do solo com Diego Hipolyto e Arthur Nory Mariano que foram respectivamente prata e bronze.



Os brasileiros estrearam bem no solo e se mantiveram ao longo da competição com a segunda e a terceira maiores notas.



Brasil faz dobradinha na #GinásticaArtística com Diego Hypolito e Arthur Nory. Parabéns aos atletas! pic.twitter.com/8pazzxVqs6 — Rio 2016 (@Rio2016) August 14, 2016

Diego atingiu 15.533 pontos e Arthur 15.433. Já Whitlock marcou 15633 pontos.

Reveja a apresentação de Diego:

#GinásticaArtística VAMOS VER DE NOVO! Foi com esse apresentação INESQUECÍVEL que Diego Hypólito ganhou a #Prata! pic.twitter.com/yI3zXBFsFH — Brasil 2016 (@Brasil2016) August 14, 2016

