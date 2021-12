Delegação brasileira de judô terá 13 atletas na Olimpíada de Tóquio

A Confederação Brasileira de Judô (CBJ) anunciou no início da tarde desta quarta-feira, 16, os 13 nomes que irão representar o Brasil na Olímpíada de Tóquio Japão). A única das 14 categorias de peso brasileiros é a leve feminino (até 57 quilos) - a atual campeã Rafaela Silva esta suspensa por doping.

Sete judocas estrearão nos Jogos na edição de Tóquio, três a mais em relação à Rio 2016: Eric Takabatake (60kg), Daniel Cargnin (66kg), Eduardo Katsuhiro (73kg), Eduardo Yudy (81kg), Rafael Macedo (90kg), Gabriela Chibana (46kg) e Larissa Pimenta (52kg).

Por outro lado, o país diminuiu a quantidade de cabeças de chave. Há cinco anos foram seis atletas e em Tóquio 2020 serão cinco: Rafael Silva (+100kg), Ketleyn Quadros (63kg), Maria Portela (70kg), Mayra Aguiar (78kg) e Maria Suelen Altheman (+78kg).

O único atleta que não ingressou por meio do ranking foi Eduardo Katsuhiro, do peso leve (73kg), classificado pela cota continental das Américas.

A equipe brasileira embarcará para o Japão em dois grupos. O primeiro viaja no dia 5 de julho e o grupo restante segue para a Ásia no dia 13 de julho. A delegação brasileira ficará sediada na cidade de Hamamatsu. As lutas do judô em Tóquio 2020 ocorrerão de 24 a 31 de julho.

