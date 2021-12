De olho no Rio 2016, Brasil mira evolução em Londres

Quando Daniel Dias empunhar a bandeira nacional no Estádio Olímpico de Londres, a partir das 16h30 desta quarta-feira, 29, na cerimônia de abertura da Paralimpíada-2012, estará simbolicamente em jogo a segunda de três partes da meta traçada pelo Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB) a partir dos Jogos de Atenas-2004.

E não é por acaso que o nadador de 24 anos vai atacar de porta-bandeira da delegação brasileira. Foi ele quem protagonizou o desfecho de sucesso do primeiro capítulo da meta do CPB, em Pequim-2008, colocando no peito nove medalhas, quatro de ouro, quatro de prata e uma de bronze.

Na ocasião, com um investimento de R$ 77 milhões e 188 atletas na delegação, o Brasil atingiu o objetivo de figurar entre as dez potências no quadro de medalhas, com 47 no total, encerrando os jogos na China em nono lugar - cinco posições acima da marca obtida nos Jogos da Grécia.

Para Londres-2012, o CPB contabiliza um investimento de R$ 165 milhões a partir do ciclo iniciado em 2009. E, mesmo com 182 atletas, seis a menos do que na China, o Brasil estipula como meta este ano a sétima posição.

"Nosso trabalho sempre teve como foco a Rio-2016, mas Londres 2012 é parte importante do processo. É uma meta factível chegar em sétimo aqui", afirmou Andrew Parsons, presidente do CPB, em entrevista ao A TARDE, em Londres, durante visita da reportagem à Casa Brasil.

Parsons calcula um investimento de R$ 75 milhoes por ano a partir de 2013, o que totalizaria R$ 300 milhoes visando aos Jogos de 2016, no qual o Brasil pretende competir com mais de 200 atletas. "A meta para o Rio é a quinta posicao no quadro de medalhas", revelou o dirigente ao A TARDE.

*Marcelo Machado viaja a convite do Comitê Paralímpico Brasileiro

adblock ativo