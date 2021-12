Daniel Dias fecha Paralimpíadas com mais um ouro

Na tarde deste sábado, 8, o brasileiro Daniel Dias confirmou a sua invencibilidade nos Jogos Paralímpicos de Londres e encerrou a sua participação em provas individuais em grande estilo: medalha de ouro nos 100m livre S5, a sua sexta no evento.

Com o tempo de 1m09s35, Daniel terminou a prova muito à frente dos seus adversários. Na segunda colocação ficou o norte-americano Roy Perkins, com 1m14s78. Em terceiro, o espanhol Sebastian Rodriguez, com 1m15s70.

Esta é a segunda participação de Dias em uma Paraolimpíada e ele já é o maior medalhista brasileiro da história dos Jogos, com 15 medalhas no total.

Nesta edição, ele conquistou medalhas de ouro nas provas dos 200 m livre S5, nos 50 m livre S5, nos100 m peito categoria SB4 e nos 50m costas S5, nos 50m borboleta S5, além da medalha deste sábado, nos 100m livre S5.

A brasileira Joana Silva também nadou os 100m Livre S5 neste sábado, mas com o tempo de 1m29s28 ela ficou apenas em sétimo lugar.

