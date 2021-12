Daniel Dias entra para a história com 8º ouro na carreira

Perfeito. Não há adjetivo na língua portuguesa que descreva melhor o nadador Daniel Dias. Nesta quinta-feira, 6, o garoto de Campinas tornou-se o maior atleta paralímpico brasileiro de todos os tempos, ao conquistar a medalha ouro dos 50m costas categoria S5, a quarta em Londres 2012.

O mais animador quando ao feito de Daniel é que ele tem apenas 24 anos, ou seja, terá pelo menos mais uma Paralimpíada pela frente: a do Rio de Janeiro, em 2016. Enquanto isso, o atleta vai dizimando o tempo nas piscinas londrinas: nesta quinta, colocou 34s99 como nova marca mundial dos 50m costas, o terceiro recorde do brasileiro nos atuais Jogos. O chinês Junquan He ficou com a prata (36s41) e o húngaro Zsolt Vereczkei com o bronze (38s92).

Com o ouro nos 50m costas, ele se iguala ao também nadador Clodoaldo Silva e à velocista Ádria Santos como maiores medalhistas paralímpicos brasileiros, com 13 pódios cada. Porém, Daniel se destaca por ter conquistado oito ouros, enquanto Clodoaldo tem seis e Ádria, quatro.

Em Londres-2012, o desempenho do atleta brasileiro impressiona. Das cinco provas que disputou nas Paralimpíadas, Daniel conquistou o ouro em quatro, estabelecendo recorde em todas elas - três mundiais e um paralímpico. A única final que destoou foi a do revezamento 4x100 livre, quando o time brasileiro chegou em quarto lugar.

O currículo de Daniel ainda traz quatro pratas e um bronze em Pequim-2008, além de 19 títulos em Jogos Parapan-Americanos e oito em Mundiais. O nadador ainda é detentor de dez recordes mundiais da sua categoria e se tornou, em 2009, o quarto brasileiro a conquistar o Prêmio Laureus, considerado o "Oscar do esporte". Ele juntou-se a nomes como Pelé, Ronaldo e Bob Burnquist no seleto grupo de premiados.

Antes de voltar para casa, o nadador buscará a marca isolada de maior medalhista paralímpico brasileiro. Ele ainda disputa os 100m livre, os 50m borboleta e o revezamento 4x100m medley, com chances de medalhas em todas as provas.

