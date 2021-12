Daniel Dias conquista 5º ouro e supera desempenho de Pequim

Daniel Dias conquistou nesta sexta-feira, 7, sua quinta medalha de ouro nos Jogos Paralímpicos de Londres, ao vencer a prova dos 50 metros borboleta (classe S5) da natação.

Agora, Daniel Dias acumula 14 medalhas paralímpicas em sua carreira, com nove ouros, quatro pratas e um bronze. Hoje, o atleta de 24 anos, venceu a prova com o tempo de 34s15, seu quarto recorde mundial obtido no elenco.

Nos 50m borboleta, contudo, o brasileiro encontrou seu primeiro rival a altura, o americano Roy Perkins, que terminou apenas 42 centésimos atrás dele. Em todos os outros ouros conquistados, Daniel Dias venceu com grande vantagem para seus adversários.

"Foi tudo graças a muito treino, dedicação e confiança em Deus. Sabia que podia conseguir estas cinco medalhas e agora só falta uma. Trabalhei muito para engrandecer o esporte paralímpico brasileiro", afirmou Daniel após a vitória.

Conhecido como o Michael Phelps paralímpico, Daniel já superou o próprio desempenho obtido em Pequim, quando obteve quatro ouros, quatro pratas e um bronze. Amanhã, nos 100 metros livre, o brasileiro pode conquistar o sexto ouro na sua despedida de Londres.

