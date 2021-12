Daniel Dias conquista 1º ouro do Brasil nas Paralimpíadas

O nadador brasileiro Daniel Dias conquistou a primeira medalha de ouro brasileiras nas Paralimpíadas de Londres 2012, na prova dos 50 m livre S5 (para nadadores com limitações físico-motoras), nesta quinta-feira, 30. Daniel conquistou ainda o novo recorde mundial da prova, com o tempo de 32s05.

Mais cedo, outro brasileiro também ganhou uma medalha para o Brasil na natação. André Brasil ficou com a prata nos 200m medley, com o tempo de 2m12s36, ficando atrás do canadense Huot Benoit, que bateu o recorde mundial com o tempo de 2m10s01.

A brasileira Joana Neves também disputou nesta quinta-feira, 30, a final dos 50m livre S5, ficando com o quarto lugar, com a marca de 38s11.

