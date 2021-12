Confira curiosidades e números da Olimpíada de Londres

- O nadador americano Michael Phelps se tornou o esportista mais premiado na história ao ganhar, no total, 22 medalhas em três edições dos Jogos, superando à ginasta soviética Larissa Latynina com 18. Phelps, além disso, tem o recorde de medalhas de ouro (18) e de títulos olímpicos em uma mesma edição dos Jogos (oito), feito alcançado em Pequim. Outro registro de Phelps. É o primeiro na história que ganha pelo menos três ouros em três edições diferentes.

- Michael Phelps e sua compatriota, a também nadadora Missy Franklin, são os atletas que mais ganharam medalhas de ouro em Londres com quatro.

- A alemã Judith Arndt foi medalhista em duas disciplinas diferentes em Londres, ciclismo de pista e ciclismo de estrada.

- A Jamaica ocupou os três degraus do pódio na final dos 200 metros do atletismo. A Itália fez o mesmo na prova individual feminina do florete na esgrima.

- O cavaleiro canadense Ian Millar participou de sua décima edição dos Jogos Olímpicos, um recorde.

- A jogadora de futebol brasileira Cristiane marcou 12 gols, o maior registro da história neste esporte.

- A mexicana Alejandra Orozco, prata nos saltos ornamentais em plataforma de dez metros, é a mais jovem medalhista de Londres com 15 anos e 103 dias.

- A nadadora lituana Ruta Meilutyte, ouro nos 100m peito, é a campeã mais jovem de Londres com 15 anos e 133 dias.

- O recorde mais antigo batido nos Jogos foi conseguido pela equipe dos Estados Unidos no revezamento 4x100m feminino. A antiga marca foi estabelecida pela extinta Alemanha Oriental há 27 anos.

- A Etiópia soma um total de 45 medalhas, todas em corridas de atletismo de 3.000 metros ou mais. Nenhum outro país que ganhou medalhas em um só esporte consegue superar os etíopes.

- Os Estados Unidos são o país que ganhou mais ouros em uma edição dos Jogos sem ser anfitrião (46).

- Os Estados Unidos ganharam nove ouros e um total de 29 medalhas no atletismo, o máximo para um país na história. Os Jogos de Londres são a sexta vez consecutiva em que o país americano termina como o maior vencedor no atletismo, tanto em número de ouros como no total de medalhas.

- A China estabeleceu um registro sem precedentes ao ganhar pelo menos uma medalha durante 33 dias consecutivos desde Pequim 2008, melhorando a marca anterior dos Estados Unidos de 32 entre Atlanta 1996 e Atenas 2004.

- Sete países estrearam no quadro de medalhas em Londres. São eles Guatemala Bahrein, Botsuana, Chipre, Gabão, Granada e Montenegro.

- A chinesa Yi Siling ganhou o primeiro ouro dos Jogos na prova de carabina de ar 10 metros do tiro esportivo no dia 28. O último foi distribuído neste domingo no pentatlo moderno para a lituena Laura Asadauskaite.

- 85 países ganharam pelo menos uma medalha em Londres 2012. O último foi Uganda com o ouro de Stephen Kiprotich na maratona.

- 54 países ganharam pelo menos um ouro em Londres, incluídos os que o fizeram pela primeira vez: Sérvia e Granada.

- Com 54 anos o britânico Nick Skelton é o campeão olímpico mais velho de Londres 2012. Competiu no concurso completo do hipismo.

- O neozelandês Mark Todd, com 56 anos, é o medalhista mais velho nestes Jogos. Conquistou o bronze no concurso completo por equipes do hipismo.

- O atleta mais velho foi o japonês Hiroshi Hoketsu, de 71 anos, no hipismo.

- A equipe masculina de basquete dos Estados Unidos alcançou o recorde de mais pontos anotados em uma partida ao vencer por 156 a 73 à Nigéria.

- Um recorde de 80 mil tweets por minuto foi registrado imediatamente após a vitória de Usain Bolt na final dos 200 metros rasos.

