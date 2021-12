Comitê lança música oficial do tour da Tocha Olímpica; ouça

Foi apresentada oficialmente, na tarde desta sexta-feira, 20, a música do revezamento da Tocha Olímpica, que já está na Bahia e chega a Salvador na próxima terça, dia 24.



A canção escolhida foi a clássica "A Vida de Viajante", de Luiz Gonzaga (1912-1989). A nova versão, que mescla samba, forró, sertanejo, rock e até funk, é interpretada por Marcelo Jeneci, Luan Forró Estilizado, César Menotti & Fabiano, Sorriso Maroto, Roberta Sá, MC Koringa e a banda Malta.

"Não foi necessária votação. Produzimos um vídeo e buscamos uma música que o abraçasse. Quando ouvimos esta música, percebemos que ela faz parte da nossa história individual e coletiva", afirmou o diretor de comunicação do Comitê Organizador Rio 2016, Mario Andrada.



Para Bruno Cardoso, líder do Sorriso Maroto, é um prazer fazer parte deste momento histórico. "Interpretar uma música de Gonzaga é um prazer e ainda poder brincar com a musicalidade diversificada do nosso país", disse.



"Um caminhão de som vai acompanhando a tocha e executando esta e outras músicas", detalhou Andrada. A música estará disponível para download a partir da próxima sexta-feira, 27, mas o Portal A TARDE divulga uma versão para você ouvir.



<AUDIO ID=1637207/>

O tema oficial das Olimpíadas, no entanto, só deve ser anunciado em meados de junho.

