Começo de incêndio faz delegação australiana evacuar prédio na Vila dos Atletas

A delegação da Austrália não está dando sorte mesmo em seu local de hospedagem na Vila dos Atletas. Na tarde desta sexta-feira, um princípio de incêndio no prédio onde a equipe está hospedada obrigou toda a delegação a evacuar o edifício. Três caminhões do Corpo de Bombeiros foram acionados. O incidente logo foi resolvido e ninguém se feriu.

Segundo o Comitê Rio-2016, os bombeiros informaram que uma guimba de cigarro foi deixada sobre um papelão no subsolo do prédio, o que iniciou as chamas. A fumaça começou a se espalhar pelas escadas e, por isso, o prédio foi evacuado. Às 17h30 desta sexta, os bombeiros ainda estavam no local, mas o prédio já foi liberado.

A equipe australiana vem enfrentando problemas na Vila dos Atletas desde que o local foi oficialmente aberto, no domingo passado. Na ocasião, a delegação se negou a entrar no prédio por considerá-lo "inabitável", o que gerou a primeira grande crise dos Jogos do Rio-2016.

A organização dos Jogos reconheceu o problema e contratou uma força-tarefa para resolver as pendências do prédio, que iam desde problemas de gás e eletricidade até à falta de vasos sanitários. A equipe só começou a ocupar o prédio na quarta-feira.

adblock ativo