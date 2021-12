Com vôlei na final, Brasil bate recorde de medalhas

Com a classificação da seleção brasileira masculina de vôlei para a disputa da medalha de ouro, o Brasil já garantiu 16 medalhas em Londres e superou o número de pódios conquistados nas edições de Pequim-2008 e Atlanta-1996, quando faturou 15 medalhas -o seu recorde em uma mesma Olimpíada.

A equipe do técnico Bernardinho assegurou pelo menos a medalha de prata ao ganhar da Itália por 3 sets a 0 na semifinal de hoje. Na decisão, às 9h (de Brasília) de domingo, o adversário será a Rússia, que venceu a Bulgária.

Além da seleção masculina de vôlei, o Brasil tem outras quatro medalhas asseguradas em Londres, que ainda não estão computadas: no futebol, no torneio feminino de vôlei e duas no boxe.

No boxe, os irmãos Esquiva Falcão, da categoria peso médio (até 75 kg) e Yamaguchi Falcão, da categoria meio pesado (até 81 kg) já asseguraram a medalha de prata e bronze, respectivamente.

No futebol, a seleção brasileira masculina está na decisão -enfrenta o México, amanhã, às 11h.

Já no torneio de vôlei feminino, o time de José Roberto Guimarães encara os Estados Unidos, amanhã, às 14h30.

O Brasil já tem onze medalhas computadas. No judô, foram quatro: ouro com Sarah Menezes, bronze com Felipe Kitadai, bronze com Mayra Aguiar, e bronze com Rafael Silva. Na ginástica, o Brasil faturou a primeira medalha de ouro da história. Foi com o ginasta Arthur Zanetti nas argolas.

Duas medalhas foram conquistadas na natação: prata com Thiago Pereira nos 400 m medley e bronze com Cesar Cielo. Outra medalha de bronze foi conquistada com a dupla Robert Scheidt e Bruno Prada na classe star.

No vôlei de praia, Juliana e Larissa ganharam o bronze, enquanto Alison e Emanuel faturaram a prata. O boxe é ainda responsável pela medalha de bronze com Adriana Araújo na categoria até peso leve (até 60 kg).

