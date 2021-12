Com veteranos, Bernardinho convoca 18 para ano olímpico

O técnico Bernardinho convocou nesta terça-feira, no Rio, 18 jogadores para a seleção brasileira masculina de vôlei. Essa lista visa inicialmente a disputa da Liga Mundial, que começa em 16 de junho, e para amistosos contra Eslovênia e Argentina que servirão de preparação para esta competição. Destes convocados, seis serão cortados para formação do grupo de 12 jogadores que defenderão a equipe nacional nos Jogos Olímpicos do Rio, em agosto.

Bernardinho, entretanto, avisou que poderão ocorrer mudanças na convocação, até pelo fato de que ele tem até o dia 5 de maio para entregar a lista final de inscritos para a Liga Mundial. Ao falar sobre a concorrência por vagas na seleção, o treinador lembrou de nomes de três jogadores de destaque que não foram chamados para este período inicial de preparação, que começará no próximo dia 18, em Saquarema (RJ).

"Temos neste momento jogadores em observação fora do País como Leandro Vissotto, Maurício Borges e Dante", afirmou o comandante, que nesta sua lista de convocados confirmou a presença do veterano Serginho, líbero de 40 anos de idade, assim como a volta do central Sidão, que retorna à seleção após ter sido submetido a uma cirurgia no ombro em novembro do ano passado. Estes dois veteranos da seleção defendem atualmente o Sesi-SP.

De forma curiosa, Bernardinho justificou a convocação de cada jogador chamado por ele nesta terça-feira, assim como enfatizou que a luta por vagas na equipe nacional continua. "Não é uma lista definitiva porque há jogadores em atividade no Japão e na Europa. Alguns estarão presentes na lista e outros não. Temos até 5 de maio para dar uma lista para a Liga Mundial e temos até a entrada na Vila (Olímpica) para definir os 12 que comporão a equipe do Brasil", avisou.

Quando operou o ombro, Sidão teve a sua presença na Olimpíada colocada em dúvida, pois o procedimento previa o seu afastamento das quadras pelo menos até o final de março. Assim como Escadinha, o central que completará 34 anos em julho foi medalhista de prata na Olimpíada de Londres, em 2012, e campeão mundial em 2010. Ele ainda foi vice-campeão mundial em 2014.

Bernardinho também convocou nesta terça-feira quatro atletas do Sada/Cruzeiro-MG, que no último domingo se sagrou tetracampeão da Superliga ao derrotar o Brasil Kirin/Campinas-SP na decisão da competição. Foram eles: o levantador William Arjona, os centrais Éder e Isac e o oposto Wallace. Vice-campeã nacional, a equipe campineira também teve quatro atletas chamados: o central Maurício Souza, o oposto Wallace Martins, o ponteiro Lucas Loh e o líbero Tiago Brendle.

Antes de disputar a Liga Mundial, na qual na primeira fase semana de disputas terá pela frente Irã, Argentina e Estados Unidos, o Brasil fará dois amistosos contra a Eslovênia, atual vice-campeã europeia, nos dias 21 e 23 de maio, em Montes Claros (MG). Em seguida, em 2 e 4 de junho, a equipe nacional fará dois duelos de preparação contra a Argentina, em Buenos Aires.

adblock ativo