Com Prass e Neymar, Micale divulga convocação para Rio-2016

O técnico Rogério Micale divulgou nesta quarta-feira, 29, os 18 convocados que terão a missão de conquistar a primeira medalha de ouro da Seleção Brasileira na disputa dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro (Rio-2016). O destaque ficou para um nome acima dos 23 anos que não vinha fazendo parte do time principal, que é o do goleiro Fernando Prass, 37 anos.

O segundo e terceiro nomes acima dos 23 anos foram Neymar, 24 anos, e Douglas Costa, 25 anos . A presença do atacante do Barcelona já era prevista, pois ele ficou fora da Copa América Centenária.

Já a presença de Douglas Costa se deu porque o Chelsea (Inglaterra) não liberou o Willian, preferido pela comissão técnica para disputar o torneio. Na entrevista coletiva, o treinador Rogério Micale explicou a convocação de Fernando Prass e exaltou a boa fase do goleiro.

"Justamente pelo perfil de liderança, tirei muitas informações em relação ao dia a dia, capitão da sua equipe, jogador que exerce liderança no vestiário. Atualmente no futebol brasileiro, vem se destacando, vem fazendo uma ótima campanha. Jogador que demonstrou ser apto nas penalidades, uma competição que pode ter situações como essa", disse Micale.

Prass é aposta de Micale para agregar experiência à seleção (Foto: Reprodução | Agência Palmeiras)

Os jogadores vão apresentar para o treinador no dia 18 de julho, na Granja Comary. A preparação contará com um amistoso contra o Japão, em Goiânia, no dia 30.

A lista será enviada para o Confederação Olímpica Brasileiria (COB) no dia 1º de julho. No dia 14, ela irá em definitivo para a Fifa.

A estreia do Brasil na Olimpíada será contra a África do Sul no dia 4 de agosto. Na fase de grupos, a seleção ainda enfrenta Iraque e Dinamarca, essa última partida será realizada na Arena Fonte Nova, em Salvador.

