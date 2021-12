Com ouro, Ben Ainslie se torna o maior velejador olímpico

Depois da derrota dos seus compatriotas na star, Ben Ainslie fez a festa dos britânicos em Weymouth. Ele venceu a "medal race" na classe finn e conquistou o ouro.

Com a vitória, ele se torna o velejador com mais sucesso na história olímpica, com quatro ouros e uma prata. Ainslie, 35, superou o velejador dinamarquês Paul Elvstrom, que venceu o torneio olímpico de 1948 até 1960.

"Estou sem palavras", afirmou Ainslie. "Foi uma semana dura. Uma competição incrível."



Nas duas primeiras medalhas, Ainslie travou disputas duras com o brasileiro Robert Scheitd, na classe laser. Scheidt o venceu em Atlanta-96 e foi derrotado em Sydney-2000.



O britânico, que havia anunciado que iria encerrar a carreira após os Jogos de Londres, disse que pode ser um "surpresa" no Rio, em 2016. "Nunca diga nunca."

Hoje, ele superou o dinamarquês Jonas Hogh-Christensen, então líder do torneio olímpico. Maia de 10 mil pessoas acompanharam as regatas de um parque próximo à baia de Weymouth.

