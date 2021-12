Com Neymar, time começa a treinar e divulga numeração

A seleção de futebol olímpica do Brasil começou a se apresentar nesta segunda-feira, 18, para o período de treinos antes do início dos Jogos. A equipe estreia no dia 4 de agosto, contra a África do Sul, em Brasília. Serão 10 dias de treinamento antes de um amistoso contra o Japão, no dia 30, em Goiânia.

Grande estrela da seleção, o atacante Neymar, do Barcelona, se apresentou pela manhã na Granja Comary, em Teresópolis (RJ). Ele é o único dos 18 convocados que tem experiência em Olimpíadas, já que disputou a de Londres, em 2012, e ficou com a prata após perder para o México.

Os únicos que não compareceram foram o lateral esquerdo Douglas Santos e o zagueiro Marquinhos. O primeiro disputou na noite desta segunda o jogo da sua equipe, o Atlético-MG, contra o Coritiba, pela 15ª rodada do Brasileiro. Já o defensor do Paris Saint-Germain, que foi liberado de última hora pelo clube francês para disputar os Jogos, não tem data para se apresentar.

Dos 18 selecionados, cinco atuam fora do futebol brasileiro. Destes, só Renato Augusto, do Beijing Gouan, da China, estava em atividade. Os demais são Marquinhos, Felipe Anderson, Rafinha e Neymar.

O próprio Neymar, que não disputou a Copa América Centenário para se preparar para a Olimpíada, estava envolvido apenas com eventos de patrocinadores e com participações em programas de televisão. Por conta disso, só voltou a treinar há dez dias.

Também nesta segunda foi divulgada a numeração que a seleção olímpica vai usar durante o torneio. Neymar, como era de se esperar, recebeu a 10. Gabriel, do Santos, ficou com a 9, indicando que o técnico Rogério Micale pretende utilizá-lo como centroavante. Gabriel Jesus, do Palmeiras, ficou com a 11. Apesar disso, não há confirmação de que os três serão titulares no ataque.

O goleiro Fernando Prass, do Palmeiras, mais experiente do grupo, com 38 anos, ficou com a 1. O restante da defesa titular, na teoria dos números, seria formada por Zeca, Rodrigo Caio, Marquinhos e Douglas Santos. O atacante Luan, do Grêmio, ficou com a 7 e o meia Rafinha, do Barcelona, vestirá a 8.

