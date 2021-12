Com melhor resultado da história, Brasil termina em 6º na ginástica masculina

A seleção brasileira masculina de ginástica artística terminou em sexto lugar na final por equipes nos Jogos Olímpicos de Janeiro. A colocação na final, obtida com uma pontuação de 263.728, foi o melhor resultado da história da equipe. É a primeira vez que o País disputa a final com a equipe masculina completa na Olimpíada.

A medalha de ouro ficou com a equipe do Japão, que somou 274,094 pontos. Completaram o pódio a Rússia (prata, com 271,453) e China (bronze, com 271,122). O Brasil terminou à frente de Alemanha (7º) e Ucrânia (8ª), com 263,728.

"Foi um resultado ótimo. É a primeira vez que o Brasil consegue levar uma equipe completa à final da Olimpíada. É a primeira vez em um final olímpica. O grupo todo está de parabéns", afirmou Arthur Zanetti. "É um dia muito especial. Estou muito contente por essa final olímpica. Arthur é um líder, Chico foi muito bem, Sasaki se superou... É só felicidade", completou Diego Hypolito.

O Brasil tinha chances remotas de medalha, mas um desempenho abaixo do esperado no solo, com queda de Sérgio Sasaki, e uma falha de Arthur Nory comprometeram o resultado.

O resultado quebra um longo jejum para dois países: o Japão não vencia o ouro em grupo desde 2004; a Rússia não ganhava uma medalha desde 2000.

