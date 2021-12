Com hipotermia, brasileira abandona maratona aquática

A nadadora brasileira Poliana Okimoto teve hipotermia e desistiu da prova dos 10 km da maratona aquática da Olimpíada de Londres na manhã desta quinta-feira, 9. Poliana abandonou a prova na penúltima volta - são cinco no total. Ela saiu da água de bote e depois foi levada em uma cadeira de rodas.

O frio era uma dos principais desafios para a brasileira de 29 anos. A maratona aquática foi realizada no lado do famoso Hyde Park. Durante o período da Olimpíada a água do local chegou 16º C, limite mínimo para a realização da prova. Para Poliana, é muito frio.

Ela disputou várias provas que simulavam as condições do Serpentine. Mas, mais magra que as atletas da maratona (1,65 m e 53 kg), costuma sofrer mais com a baixa temperatura. Em Pequim-2008, a brasileira terminou a disputa na sétima colocação.

O ouro na maratona aquática em Londres ficou com a húngara Eva Ristov. A italiana Martina Grimaldi ficou com a prata e a americana Haley Anderson, com o bronze.

