Com 'faixa preta doada', Buzacarini vence primeira luta

O judoca Rafael Buzacarini, 24 anos, venceu a primeira luta na categoria até 100 kg do judô nesta quinta-feira, 11. Bolo cru, como é chamado, venceu o uruguaio Pablo Aprahamian com uma chave de braço e passou para oitavas de final.

Para ir para a Olimpíada, Buzacarini desbancou Luciano Corrêa, 33 anos, campeão mundial em 2007 e medalhista de ouro nos Jogos Pan-Americanos do ano passado, para representar o Brasil no meio-pesado. Buzacarini, que se tornou profissional em 2010, no entanto, ganhou projeção na reta final e hoje é considerado o melhor brasileiro na categoria.

Chama atenção o fato que o judoca precisou de um "jeitinho" para conquistar a faixa preta exigida nas competições internacionais. Apesar de conseguir bons resultados em outras competições, Buzacarini não conseguia vencer o campeonato que garantia a faixa na cor (preta) que define a elite do judô. Desta forma, ele precisava pegar faixas emprestadas para lutar em eventos internacionais, o que é permitido mesmo ele não tendo a graduação.

Para resolver a situação, a Confederação Brasileira de Judô (CBJ) decidiu oferecer uma faixa preta para o atleta. Com isso, ele não precisou chegar nos Jogos Olímpicos como o único judoca brasileiro de faixa marrom, o que era motivo de piada.

adblock ativo