Com entorse no tornozelo, Neymar pode ser poupado em treino

Neymar deixou Salvador nesta quinta-feira, 11, mancando e deve ser poupado no treino desta sexta, 12, véspera do jogo contra a Colômbia. A expectativa é que o atacante faça uma atividade mais leve.

Para se recuperar, Neymar, que está com uma entorse grau 1 no tornozelo, começou a ser tratado logo após goleada por 4 a 0 diante da Dinamarca, na Arena Fonte Nova. O tratamento seguiu no avião, no ônibus e no quarto do hotel.

Por enquanto, a comissão técnica conta com a presença do atleta no jogo, apesar da possibilidade dele não treinar nesta sexta. O treinamento acontece às 16h30, no Centro de Treinamento de Corinthians.

adblock ativo