COI lança pictogramas das modalidades das Olimpíadas 2016

As vésperas dos mil dias para as Olimpíadas de 2016, no Rio de Janeiro, a organização do evento divulgou nesta quinta-feira, 7, os pictogramas oficiais da competição. São 64 símbolos para cada modalidade esportiva olímpica e paralímpica. É a primeira vez que os esportes para pessoas com deficiência física ganham símbolos individuais.

O programa visual anunciado pelo Comitê Olímpico e Paralímpico Brasileiro (COI) inclui também imagens, que serão disponibilizadas para os torcedores personalizarem suas redes sociais. Entre os ícones, estão ainda imagens para as modalidade recém incluídas na competição: maratona aquática, golfe e rugby.

Após o lançamento dos pictogramas, o presidente do COI, Arthur Nuzman, confirmou que o Parque Aquático Júlio de Lamare será utilizado para competições de polo aquático nas Olimpíadas. O complexo quase foi demolido para criação de um estacionamento no entorno do Estádio do Maracanã.

adblock ativo