COI descarta punição à rival do Brasil no futebol feminino

O Comitê Olímpico Internacional (COI) não tomará nenhuma medida contra o time feminino de futebol do Japão, cujo técnico Norio Sasaki, admitiu que seu time não jogou para ganhar contra a África do Sul. A entidade respeitará a decisão da Fifa que livrou o treinador e seu time de punição.

O diretor de comunicação do COI, Mark Adams, afirmou que o caso é diferente das quatro duplas femininas do badminton, que foram excluídas dos Jogos Olímpicos ontem porque jogaram para perder.

"Claramente, não é o mesmo caso. Foi um técnico e não as jogadores de fato. A ação no jogo não causou estranhamento do público. Olhando o jogo não tinha nenhuma evidência. Foi substancialmente diferente", justificou o diretor de comunicação do COI, Mark Adams.

Japão e África do Sul empataram por 0 a 0 pela terceira rodada do Grupo F. O resultado classificou a seleção japonesa como segunda colocada da chave e a equipe canadense como terceira. Também eliminou a equipe sul-africana.

