Chuva não desanima quem acompanha tour da Tocha em Feira

Após passar por Salvador, a Tocha Olímpica segue mais um dia de tour pelos municípios baianos. A manhã desta quarta-feira, 25, contou com um clima instável e mesmo sob chuva os condutores saíram da Igreja dos Capuchinhos, em Feira de Santana, para percorrer um trecho até Riachão do Jacuípe, antes de chegar a Senhor do Bonfim, onde será a última parada do dia.

Moradores e estudantes da cidade pararam para contemplar o revezamento do símbolo dos Jogos do Rio de Janeiro. Assim como aconteceu em diversas cidades da Bahia, Feira de Santana também foi palco de protestos. Integrantes da Frente Brasil Popular fizeram uma manifestação pacífica, com cartazes de "Em defesa da democracia: não vai ter golpe".

#‎ATardeNoTourDaTocha

A reportagem de A TARDE segue todo o trajeto da Tocha no estado. Para acompanhar as notícias em tempo real pelas redes sociais, basta buscar a hashtag ‪#‎ATardeNoTourDaTocha‬.

Tweets por el @julianalisboa.

adblock ativo