Choro de neto de Zé Roberto comove após derrota do vôlei

O choro do neto do técnico José Roberto Guimarães após a derrota da Seleção Brasileira de Vôlei Feminino diante da China, na madrugada desta quarta-feira, 17, comoveu quem estava assistindo a partida. Durante o tie-break, Felipe chorava copiosamente e sofreu ainda mais quando foi decretada a eliminação do Brasil nas quartas de final da Olimpíada.

A imagem do menino foi exposta no telão do ginásio e na transmissão oficial do jogo. Enrolado na bandeira brasileira, Felipe foi consolado pela mãe Maria Fernanda e pela tia Carolina.

Após a partida, Jaqueline pegou o garoto no colo e o colocou na quadra. Ele não pensou duas vezes e saiu correndo em direção a Zé Roberto. Abraçado ao avô, Felipe buscou e deu consolo.

"Quando ele chegou chorando lá, lógico que aperta mais o coração. O avô tem que ficar firme. O que expliquei para ele foi que isso faz parte da vida, um dia a gente ganha, o outro a gente perde, que ele tinha que aprender isso também. Que o outro time jogou melhor e mereceu. O mais bonito era a festa que todo mundo estava fazendo. A gente só tem que agradecer de estar aqui com todo mundo, uma emoção enorme, e a gente precisa treinar mais para ganhar", disse Zé Roberto.

Choro

Felipe não foi o único que precisou de consolo. Jaqueline também buscou o abraço da mãe para chorar a dor da derrota. Adenizia e Fe Garay também foram consoladas por seus familiares.

Thaisa preferiu deixar logo a quadra e ir direto para o vestiário com lágrimas nos olhos, mas seu marido a procurou na área de acesso permitido e consolou a central com um abraço.

