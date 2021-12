Chama Olímpica leva chuva ao sertão baiano

Na quarta-feira, 25, no primeiro dia em que a Tocha se aventurou pelo sertão nordestino, trouxe consigo mais do que o espírito dos Jogos do Rio-2016. Trouxe a chuva. E muita chuva! E parecia que os deuses gregos atendiam, num só dia, aos apelos de dezenas de súplicas musicadas por cordéis e canções populares ao longo dos anos: caiu água em todas as quatro cidades visitadas.

Em Feira de Santana, por exemplo, a chama só foi acesa graças aos guarda-chuvas dos integrantes da organização. Na segunda parada, em Riachão do Jacuípe, a chuva foi muito mais forte. Intercalada com momentos de sol, fazia com que grupos de dança, organizadores e populares chegassem e saíssem da praça central, onde foi montado o palco para shows após o revezamento.

Em Senhor do Bonfim não teve jeito: choveu praticamente o tempo inteiro, principalmente na chegada da Tocha ao Parque da Cidade, onde foi acesa a pira olímpica. E foi tão intenso que complicou a cobertura do evento por veículos de imprensa, como o A TARDE. E o mau tempo (ou bom tempo, em se tratando do sertão) pareceu pegar todos de surpresa: a maioria das pessoas que saíam de casa para ver a Tocha vestindo shorts e camisetas podiam ser vistas, não muito mais tarde, munidas de guarda-chuvas e casacos.

Apesar do mau tempo, foi Riachão do Jacuípe que mais se preparou para o revezamento. A chegada da Tocha movimentou uma feira de artesanato de economia solidária, motivou a instalação de placas com figuras da Rio-2016 (como os mascotes Tom e Vinícius, que tiveram versões gigantes expostos na mesma praça), e decoração com fitas e faixas das cores dos arcos olímpicos.

Os condutores escolhidos foram ovacionados antes e durante o trajeto. Entre eles, a maior entusiasta do time de futebol local, a Jacuipense. A empresária Crispina Elza Carneiro ganhou fã-clube com direito a camisa personalizada e um toldo (com foto!) revelando sua paixão pelo esporte.

Sua irmã, Conceição, conta que o fascínio dela pelo esporte virou uma das principais características da pizzaria que dirige. Pizzaria, aliás, que virou um verdadeiro camarote dos amigos e familiares. "Lá, ela só coloca canais de esporte. Para a gente é muito gratificante proporcionar esse momento a ela", disse, acrescentando que foi ela, Conceição, quem inscreveu a irmã para ser condutora.

Por obra da irmã, essa não é a primeira vez que Crispina vive um momento importante do esporte no Brasil. "Ela me pediu há muito tempo para assistir a um jogo da Seleção Brasileira na Copa do Mundo. E nós conseguimos ir a Fortaleza, no dia 17 de junho (Brasil 0x0 México)", completou.

Outro 'filho famoso' de Riachão que conduziu a Tocha foi Fredison Costa, que já venceu cinco edições da Maratona da Disney, nos EUA. Antes mesmo que a reportagem pudesse falar com Fredison, a informação já era conhecida. O motivo? Uma faixa parabenizando o condutor e ressaltando orgulhosamente seus tentos.

