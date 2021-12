Chama olímpica chega ao estado do Rio após percorrer o país

A chama olímpica finalmente chegou ao estado do Rio de Janeiro depois de viajar por todo o Brasil. A primeira cidade fluminense a receber a tocha foi Paraty, no sul do estado, onde o fogo foi conduzido nesta quarta-feira, 27, por 14 pessoas.

Antes do percurso, os corredores receberam orientações da representante do Comitê Rio 2016 Francis Will, que acompanhou o trajeto da tocha pelo país e não continha a emoção de estar voltando a seu estado natal.

"Estamos muito animados, pois a maior parte da equipe é do Rio. Vamos aquecer o Rio para os Jogos, pois o estado está precisando dessa festividade, para receber muito bem os visitantes. A gente demora para perceber que os Jogos vão acontecer. Nós vamos fazer e bem. Queremos que seja uma grande festa e que o povo brasileiro possa curtir este momento. É a primeira Olimpíada que estamos recebendo na América do Sul", comemorou.

O primeiro condutor a receber a tocha em Paraty foi o gerente de camping e atleta amador Domingos de Oliveira, reconhecido na cidade por ser um grande incentivador do esporte. "É uma emoção muito grande, por eu ser morador de Paraty e ter sido escolhido para carregar a tocha olímpica. É como se eu estivesse participando dos Jogos Olímpicos", disse Domingos.

O marinheiro Gabriel de Amorim Santos, que tem deficiência de estatura, encerrou a passagem da tocha por Paraty.

"Me sinto muito honrado de representar nossos 40 mil habitantes, fora os milhões de brasileiros. A deficiência não é uma barreira para mim. É para correr atrás, praticar esportes, mostrar que a deficiência em si é um algo a mais a superar", disse Gabriel, que trabalha em uma embarcação turística apresentando a baía de Paraty a visitantes.

Depois de Paraty, a tocha seguirá esta noite para Angra dos Reis. Antes de chegar à capital, no dia 4 de agosto, um dia antes da abertura dos Jogos, a chama terá passado por 43 cidades fluminenses e mais de 300 em todo o país, pelas mãos de 12 mil pessoas, num total de 20 mil quilômetros em terra e 10 mil milhas aéreas.

adblock ativo