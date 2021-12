Cerimônia de abertura olímpica dá show de criatividade

Sob muita expectativa e após vários 'jeitinhos' para que tudo desse certo de última hora, os Jogos Olímpicos do Rio-2016 foram oficialmente abertos na sexta-feira, 5, com uma bela festa no estádio do Maracanã. A Cerimônia de Abertura misturou simplicidade, tecnologia na medida certa e participação da plateia para dar ao público uma homenagem às florestas brasileiras e à criatividade e diversidade da população do país, com muita dança e ao som de samba, bossa nova e funk.

Ao contrário das cerimônias de abertura de Pequim-2008 e Londres-2012, a do Rio contou mais com o talento de artistas do país, como Zeca Pagodinho, Marcelo D2, Gil e Caetano, e de festas regionais da cultura nacional, como a 'Guerra de Espadas' da baiana Cruz das Almas, do que com altos investimentos em tecnologia. Ponto alto para o hino brasileiro cantado por Paulinho da Viola e para um desfile de 100 metros da top model Gisele Bündchen ao som de Garota de Ipanema.

Quebrando a tradição, a festa também não escondeu as mazelas do país e da cidade, celebrando a cultura das favelas e mostrando a desigualdade social presente na vida dos cariocas. O mesmo valeu para a História do Brasil, apresentada sob um tom crítico com a chegada dos portugueses para conquistar a terra dos índios e com o uso de escravos africanos por 400 anos.

A cerimônia também foi usada para chamar a atenção dos 3 bilhões de pessoas assistindo ao evento pela tevê sobre a importância da preservação ambiental. No sempre cansativo desfile das delegações, por exemplo, cada porta-bandeira plantou sementes de 207 espécies diferentes, que serão colocadas no local em que hoje está instalado o Parque Radical, no Complexo Esportivo de Deodoro, onde será criada a Floresta dos Atletas.

O ápice da cerimônia foi o desfile da delegação brasileira e o acendimento da Pira Olímpica, com a surpresa da escolha do ex-maratonista Vanderlei Cordeiro, famoso pelo episódio de ter sido barrado por um manifestante quando liderava a prova em Atenas-2004, e ter se recuperado e conquistado o bronze. Coube a Guga entrar com a tocha no estádio, passá-la para Hortência, que então a deu para Vanderlei.

Temer vaiado

A tempestade política que assola o país teve reflexo na Abertura. O presidente interino Michel Temer acompanhou a cerimônia ao lado de 25 chefes de Estado, mas não teve seu nome anunciado no início da festa, como previsto no protocolo. E quando declarou abertos os 31º Jogos Olímpicos da Era Moderna, recebeu uma grande vaia, abafada por música e fogos pela organização.

