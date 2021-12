CBAt confirma convocação de Marilson, Solonei e mais 7 para a Olimpíada

A Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt) oficializou nesta quarta-feira a convocação dos nove primeiros atletas da modalidade para os Jogos Olímpicos do Rio. São seis nomes da maratona e três da prova de 50km da marcha atlética masculina. Nas duas distâncias, o prazo para tomada de índices se esgotou no último domingo.

A lista não tem surpresas, uma vez que ela levou em consideração o ranking nacional das temporadas 2015 e 2016. Foram convocados os donos das três melhores marcas em cada uma das provas, ainda que Solonei, o terceiro mais rápido da maratona, estivesse garantido oficialmente porque cumpriu o requisito de ser Top 20 no Mundial do ano passado - terminou em 18.º.

No total, 20 maratonistas brasileiros obtiveram o índice olímpico, sendo 13 homens e sete mulheres. Uma delas, Sueli Pereira Silva, dona da quinta melhor marca no feminino, entretanto, está suspensa por doping.

Marilson Gomes dos Santos foi o primeiro a se garantir nos Jogos, há mais de um ano, quando completou a Maratona de Hamburgo em 2h11min00s. Paulo Roberto de Paula ficou dois anos sem completar uma maratona, voltou em Fukuoka (Japão), em dezembro, e se garantiu com a marca de 2h11min02s.

Já Solonei Rocha, da Orcampi/Campinas, fez o terceiro melhor tempo do ranking: 2min13s15 em Milão (Itália), no ano passado. Franck Caldeira, olímpico em Pequim e Londres, se aproximou bastante dessa marca em Hamburgo (Alemanha), em abril, com 2h13min17s, mas ficará como primeiro reserva.

Os três brasileiros chegam ao Rio-2016 com currículo expressivo. Paulo Roberto foi oitavo em Londres-2012 e sexto no Mundial de Moscou, em 2013, quando completou junto com Solonei. Marilson venceu duas vezes em Nova York (2006 e 2008) e terminou em quinto na última Olimpíada. Ele também participou dos Jogos de Pequim, quando não completou.

Feminino

Entre as mulheres, Adriana Aparecida da Silva, bicampeã dos Jogos Pan-Americanos, sobrou. Ela, que já tinha a melhor marca de qualificação para o Rio-2016, correu a Maratona de Hamburgo em 2h31min23s para se garantir na Olimpíada.

A segunda vaga ficou com Marily dos Santos, que fez 2h37min25s em Sevilha, em 2015. Neste ano, na mesma prova, Graciete Moreira Carneiro Santana marcou 2h38min33s para ficar com o terceiro posto na Olimpíada. Cruz Nonata, outra forte candidata, só fez o índice no último, em Praga, mas o tempo de 2h41min09s a deixou apenas em sexta no ranking.

A primeira reserva, por sete segundos, é Rosângela Faria.

Essa é a segunda vez que o Brasil vai com três atletas na maratona feminina dos Jogos Olímpicos, repetindo Atlanta-1996. Em Londres, Adriana foi a única representante brasileira e terminou em 47.º. Marily competiu em Pequim, quando foi a 51.ª.

Marcha

Já na marcha atlética, três brasileiros fizeram índice e todos foram convocados: Jonathan Riekmann (3h55min26s), Mário José dos Santos Junior (3h55min36s) e Caio Sena Bonfim (4min01s42). O feito é histórico, porque, até hoje, o Brasil só participou três vezes dessa prova: com Mario José em 2004 e 2008 e Sérgio Galdino em 2004.

Caio lidera o ranking nacional na marcha atlética 20km, fez o melhor tempo da carreira ao obter o oitavo lugar do Mundial, no sábado, em Roma (Itália), e deve ser convocado também para essa prova. No Rio-2016, os 20km serão no segundo sábado de competições e os 50km no terceiro e último.

Nas demais provas do calendário olímpico, as marcas mínimas começaram a ser reconhecidas no dia 1.º de maio de 2015 e prosseguem até próximo dia 03 de julho, quando termina o Troféu Brasil de Atletismo, em São Bernardo do Campo (SP).

