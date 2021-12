Casos de doping ameaçam a performance da Rússia no Rio

Em mais um dia importante para a participação da Rússia na Rio-2016, a Iaaf (Associação Internacional das Federações de Atletismo), manteve, na sexta-feira, 11, a suspensão imposta em novembro do ano passado proibindo os atletas do país de participar de competições internacionais de atletismo. O fato é mais um banho de água fria para os russos, que durante essa semana viram ameaçadas as vagas de favoritos à medalhas, como a tenista Maria Sharapova e a equipe masculina de voleibol.

No atletismo, segundo o presidente da Iaaf, Sebastian Coe, a federação russa tem feito progressos, mas precisa "empreender um trabalho mais significativo" para satisfazer as condições impostas pela entidade, que deve decidir em maio se os atletas russos serão readmitidos nas competições ou não, a tempo de participarem da Rio-2016.

"Um critério que é muito, muito importante é a mudança da cultura de doping na Rússia. É o primeiro trabalho que precisa ser feito", disse Rune Andersen, chefe da força-tarefa criada após o escândalo vir à tona, após a divulgação de relatório de uma comissão independente instituída pela Agência Mundial Antidoping (Wada, na sigla em inglês).

Vôlei

O escândalo de doping ameaça agora a seleção de vôlei masculino. Após testar positivo para a substância Meldonium, em dezembro, o ponta Aleksandr Markin colocou em xeque a participação de sua equipe na Rio-2016, campeã do pré-olímpico europeu. O regulamento antidoping da Federação Internacional de Vôlei (FIVB) diz no Artigo 11 que, havendo violação de um atleta no período de competição, sua equipe pode ser desclassificada do torneio e de outros campeonatos.

A mesma substância (Meldonium) foi constatada também em exames da tenista russa Maria Sharapova, durante o Aberto da Austrália deste ano, e de Sermion Elistratov (campeão olímpico na patinação no gelo em 2014) e Pavel Kulizhnikov (campeão mundial de patinação). A substância é usada livremente na Rússia, mas não é reconhecida pelas autoridades dos EUA, tendo passado a figurar entre as proibidas da Wada (Agência Mundial Antidoping) em janeiro deste ano.

Sharapova, atual 7ª colocada no ranking da WTA, é considerada uma das favoritas ao ouro no Rio. A entidade ainda não anunciou uma punição à atleta, que assumiu a culpa pelo doping e diz consumir a substância desde 2005, quando ainda não era proibida.

adblock ativo