Carlinhos Brown participa de encerramento da Paralimpíada

O baiano Carlinhos Brown vai participar da cerimônia de encerramento da Paralimpíada de Londres 2012, na noite de domingo, 9, no Estádio Olímpico. Após a passagem da bandeira paralímpica para as mãos de Eduardo Paes, prefeito do Rio de Janeiro, sede dos próximos jogos em 2016, a festa londrina terá oito minutos de apresentação de artistas e dançarinos brasileiros.

Em meio a um mash up que também terá a participação da cantora Thalma de Freitas e do grupo Os Paralamas do Sucesso, Carlinhos Brown vai cantar Magalenha, música de sua autoria que faz parte do álbum "Brasileiro", de Sérgio Mendes, vencedor do Grammy 1993. "É um baião, uma música festiva, muita conhecida na Ásia, nos Estados Unidos, na Europa", revelou Brown, em entrevista ao A TARDE no auditório do centro de imprensa do Parque Olimpico de Londres.

Costumeiramente com um figurino marcante, Brown chamou a atenção pelo chapéu verde e pelo blaser amarelo. "Hoje é o dia da independência no Brasil e sou o único vestido aqui com as cores do País. Isso é civilidade. Sou o Carlinhos brasileiro, e todo mundo sabe que o Brasil começou pela Bahia. Sete de setembro é Bahia, é Brasil".

O baiano aproveitou para comentar a sua participação em um evento que celebra o inicio do ciclo dos Jogos no Rio 2016. "Sou baiano, veja você como o Rio é generoso, chama o mundo. O Rio é uma grande sala de visitas do mundo e de todos os brasileiros. O Rio celebra".

