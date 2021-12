Canoagem: dupla de baiano e paulista fica fora da final

A dupla brasileira formada pelo baiano Erlon Silva e o paulista Ronilson Oliveira ficou fora da final do C2 1.000 metros de canoagem dos Jogos Olímpicos de Londres 2012, nesta terça-feira, 7, após marcar o oitavo tempo na classificação das semifinais.

Erlon, de 21 anos, e Ronilson, de 22, fizeram o tempo de 3min42s101, ficando com o quarto tempo em sua bateria. Eles precisavam ficar entre os seis melhores entre os 10 competidores fase.

Na primeira eliminatória, os brasileiros fizeram o quarto melhor tempo 3min41s014. A marca garantiria a sexta marca geral, e um lugar na final, consequentemente.

O melhor tempo das semifinais ficou com os russos Alexey Korovashkov e Ilya Pervukhin, com 3min36s456. O melhor tempo do dia, contudo, pertence aos alemães Peter Kretschmer e Kurt Kuschela, com 3min34s435, que se classificaram de forma direta para a final.



