Canadá faz gol nos acréscimos e é bronze no futebol feminino

Com um gol nos acréscimos, o Canadá, depois de muito pressionado pelas francesas, conseguiu sair de Coventry com a medalha de bronze no torneio feminino de futebol da Olimpíada, hoje. Matheson, aos 46min da etapa final, colocou as canadenses no terceiro lugar do pódio.

Durante os 45min do segundo tempo, a França massacrou as adversárias e criou diversas oportunidades de abrir o placar. Foram duas bolas na trave e mais outras tantas finalizações desperdiçadas. Era, praticamente, um ataque contra defesa.

Quando todos estavam conformados com a prorrogação, o Canadá, em uma das únicas vez em que chegou à área, aproveitou a chance e matou o jogo.

Enquanto as canadenses festejavam como se tivessem conquistado o ouro, as francesas caíam no choro e pareciam não acreditar que deixaram o bronze escapar.

O campeão do torneio feminino de futebol será conhecido ainda hoje, na final entre Estados Unidos e Japão, às 15h45 (horário de Brasília).

