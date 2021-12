Campeão no MMA, Anderson Silva pode competir na Rio-2016

Novo ídolo das artes marciais no país, Anderson Silva pode entrar para a história brasileira conquistando também uma medalha de ouro nos Jogos Olímpicos. Depois de manifestar publicamente seu sonho de disputar as Olimpíadas do Rio de Janeiro, em 2016, o lutador se reunirá com a cúpula da Confederação Brasileira de Taekwondo para estudar a participação na nova modalidade.

"Acho que daria sim [participar da próxima Olimpíada]. Espero que me deem essa oportunidade no taekwondo, que seria mais a minha área", disse o campeão nas Artes Marciais Mistas - como pode ser traduzido o termo em inglês MMA. Entre suas especialidades, Anderson domina o muay thai, modalidade não olímpica, e o Taekwondo.

Carlos Fernandes, presidente da Confederação Brasileira de Taekwondo, confirmou ao site UOL Esportes que terá uma conversa com o campeão do UFC para analisar as possibilidades. "Mantive contato com ele, e vamos esperar acabar as atribuições dele desse ano para sentar e conversar. É sempre bem-vido para o nosso esporte um nome como ele. Temos conversado com empresários dele e depois da sua luta, no fim do ano, vamos sentar e ver", declarou ao portal.

O dirigente nega ter tido qualquer conversa com Anderson. "Até o momento, temos uma especulação, uma notícia que ele deu por vontade própria. Não fomos consultados", afirmou, completando que o campeão não terá privilégios, e passará por todas as exigências da confederação caso aceite a proposta. "Ele vai ter que seguir os procedimentos normais da entidade, que é participar de todos os processos seletivos, campeonatos estaduais e brasileiros. Tendo uma boa performance, pode ser selecionado."

No momento, Anderson se concentra na próxima luta, pelo UFC 153, no dia 13 de outubro, pela terceira edição do torneio na cidade do Rio de Janeiro. Ele enfrenta o americano Stephan Bonnar numa batalha que não vale o seu cinturão dos Pesos-Médios.

Ed Soares, um dos profissionais que cuidam da carreira do lutador, afirmou que encara a possibilidade com bons olhos. "Eu não falei com ele sobre isso ainda, mas acho que para um atleta do nível do Anderson, seria ótimo competir nas Olimpíadas. Vamos ver como será isso, mas vai melhorar muito a carreira dele", declarou ao UOL.

adblock ativo