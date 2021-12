Campeã mundial de Boxe em 2010, paulista é eliminada

Campeã mundial na categoria até 81 kg em 2010, a paulista Roseli Feitosa foi eliminada logo na sua primeira luta nos Jogos Olímpicos de Londres. Ela perdeu para a chinesa Jinzi Li, na categoria médios (até 75 quilos) por 19 a 14.

"Todo mundo espera sair daqui com uma medalha. Infelizmente, não deu. Ela mereceu a vitória", disse Feitosa. "Eu me esforcei, estou muito orgulhosa, muito feliz de fazer parte da história mais uma vez, é a primeira Olimpíada [do boxe feminino]. É muito difícil, tem muita pressão, muita cobrança", acrescentou



Antes de Feitosa, a equipe feminina de boxe já tinha sofrido outra derrota em Londres. A pugilista baiana Erica Matos, 29, primeira brasileira a representar o país em uma Olimpíada, perdeu para a venezuelana Karlha Magliocco na categoria peso-mosca (até 51 kg).

adblock ativo