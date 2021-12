Camareira da Vila Olímpica acusa boxeador de assédio sexual

Uma camareira que trabalha na Vila Olímpica dos Jogos Rio 2016 acusa um boxeador do Marrocos de assédio sexual. Segundo a coluna do jornalista Ancelmo Gois, do jornal "O Globo", a funcionária registrou um boletim de ocorrência contra o atleta na quarta-feira, 3. O caso foi registrado na 42ª Delegacia Policial, da capital fluminense.

