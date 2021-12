Caio Bonfim termina em quarto lugar na marcha atlética

O atleta brasileiro Caio Bonfim terminou os 20 km da marcha atlética em quarto lugar. A prova foi realizada nesta sexta-feira, 12, no Pontal, no Recreio dos Bandeirantes, zona oeste do Rio.

O chinês Zhen Wang levou a medalha de ouro. Zelin Cai, também da China, ficou com a prata e Dane Bird-Smith, da Austrália, com o bronze.

Outro brasileiro na prova, Moacir Zimmermann, terminou em 63º lugar. Já José Alessandro Bagio, também do Brasil, não conseguiu terminar a marcha.

